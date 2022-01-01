الاحتلال يعتقل أسيرين محررين ويستجوب آخرين جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرين محررين، واستجوبت عددا آخر في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وحطمت محتوياتها، وأخضعت عددا من الشبان والأسرى المحررين لتحقيق قاسٍ، واعتدت عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين مهدي صلاح طقاطقة (26 عاما)، وعدي محمد ثوابته، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

يشار الى أن بلدة بيت فجار تتعرض منذ فترة الى مضايقات من قبل الاحتلال، تمثلت بالاقتحامات المتكررة، ودهم المنازل وتفتيشها، واعتقال فتية وشبان.