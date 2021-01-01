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اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا

الأربعاء 26 يناير 2022 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال ضابط يخدم في منطقة غزّة للاشتباه بضلوعه في قتل أحمد عمرية في حيفا



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس، الثلاثاء، ضابطًا في الجيش الإسرائيلي يخدم في منطقة قطاع غزّة، للاشتباه بضلوعه في قتل الشاب أحمد عمريّة (25 عامًا) من إبطن قرب حيفا، في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وادّعى الضابط، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "معاريف"، اليوم، الأربعاء، أن "لا علاقة له بالقتل"، وأنه وصل إلى مكان الجريمة عندما كانت سيارة الشاب محروقة.

ومدّدت محكمة الصلح في حيفا اعتقال الشاب 6 أيام، لكنّ المحكمة المركزية قصرّت الاعتقال إلى 48 ساعة.

وقدّرت الشرطة الإسرائيلية عند وقوع الجريمة أنها على خلفية "خلاف بين العائلات" في إبطن والخوالد.

والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص من الخوالد، بشبهة الضلوع في الجريمة. ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "مع انتهاء مطاردة وأنشطة تفتيش واسعة النطاق في قريتي الخوالد وإبطن، ألقت الشرطة القبض على 3 مشتبهين من سكان قرية الخوالد، بشبهة ضلوعهم في جريمة القتل التي وقعت، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بالقرب من التشيك بوست في حيفا".

وأضافت أن "الوحدة المركزية للتحقيق، لواء الساحل، تواصل التحقيق في ملابسات جريمة القتل التي وقعت في ذلك اليوم في تشيك بوست في مدينة حيفا، وأسفرت عن مقتل أحد سكان قرية إبطن البالغ 25 عاما، بعد تعرضه لإطلاق نار نحوه من مركبة عابرة. ومع انتهاء نشاط تفتيش أُجري، صباح اليوم، بمشاركة مئات أفراد الشرطة وحرس الحدود، تم إلقاء القبض على 3 مشتبهين من سكان قرية الخوالد (21 و28 و40 عاما) بشبهة تورطهم في جريمة القتل. كما أحالت الشرطة 6 مشتبهين آخرين للتحقيق".

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