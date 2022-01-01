رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، إصابات على مدخل برقة، واعتقال 20 مواطنا من الضفة.

كما تناولت الصحف خبر نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصح، وهدم قوات الاحتلال شقتين في الطور بمدينة القدس، ومخطط احتلالي جديد لإخلاء الخان الأحمر، والاستيلاء على 100 دونم جنوب القدس، وخطة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-منخفض جوي عميق و"الأشغال" تنشئ غرفة طوارئ مركزية مزودة بكاميرات مراقبة للتعامل معه

-السيسي: جهود مصر تنبع من مسؤولياتها الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية

-اشتية يترأس اجتماعا للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

-الحكومة: انتهاء دوام الموظفين اليوم الساعة 12:30 ظهرا وتعطيل المدراس والوزارات غدا

-الاحتلال يهدم شقتين في الطور ويعتقل 20 مواطنا من الضفة وإصابات على مدخل برقة

-"مركزية" و"ثوري" فتح يناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير للرئيس الشهيد ياسر عرفات

-الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة وضعه الصحي

-مخطط احتلالي جديد لإخلاء الخان الأحمر

-واشنطن: توقيف سبعة متضامنين مع القضية الفلسطينية خلال تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية

-البرلمان العربي يوجه خطابات للمطالبة بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية

-مساعدات طبية وغذائية تونسية في طريقها إلى فلسطين

-وزير النقل والمواصلات يلتقي رئيس الوزراء الأردني

-مصرع 3 مواطنين في حوادث متفرقة

"الأيام":

-حكومة الاحتلال أعدت مخططا جديدا لإخلاء قرية الخان الأحمر قريبا

-الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته قرب نابلس ويقتحم قرية روجيب

-بايدن مستعد لفرض عقوبات على بوتين شخصيا إذا غزت روسيا أوكرانيا

-الاحتلال يهدم منزلا في القدس ويشرد عائلتين والمستوطنون يعتدون في الخليل ومسافر يطا

-"كورونا": 11 وفاة وتسجيل 4095 إصابة.. الكيلة: المنحنى يتصاعد، والذروة أوائل شباط

-نقل الأسير أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة حالته

-الاحتلال يخطط لربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء تمهيدا "لشرعنتها"

-المخفض القطبي يدخل البلاد اليوم وتأهب للتعامل مع تساقط محتمل للثلوج

-لابيد يستبعد تطبيعا قريبا مع السعودية وإندونيسيا

"القدس":

-مشروع استيطاني جديد ومصادرة 100 دونم جنوب القدس وخطة لشرعنة عشرات البؤر

-دوام الطلبة والموظفين اليوم حتى 12:30 وتعطيل المدارس والوزارات غدا

-نقل الأسير أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة

-أكثر من 83 ألف إصابة بالوباء في إسرائيل

-11 وفاة و4095 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

-واشنطن تطالب إسرائيل مجددا بتوضيح ملابسات استشهاد المسن عمر أسعد بعد اعتقاله

-لبيد: العلاقات مع الفلسطينيين ضرورية

-بلينكن يؤكد التزام أمريكا بحل الدولتين

-تقرير إسرائيلي يحذر: الضفة على وشك الانفجار

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