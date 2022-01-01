صور: شاب عراقي يتزوج من ابنة سلطان برناوي بحفل زفاف اسطوري

وكالات

تزوج شاب عراقي من ابنة سلطان بروناي، أحد أثرى أثرياء العالم، في حفل زفاف ضخم، استمر عدة أيام.

ونشرت حسابات تابعة لقصر بروناي، صورا وفيديوهات من الحفل الذي استمر نحو سبعة أيام كاملة، ارتدى فيه العروسان ثيابا، بيضاء، وزرقاء، لافتة.

وتزوج الشاب العراقي الحاصل على الجنسية الكندية والمقيم فيها، عبد الله الهاشمي، من الأميرة فضيلة لوبول (36 سنة)، ابنة السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي البالغ من العمر 75 سنة.

والأميرة فضيلة ترتيبها التاسع بين أبناء السلطان الـ12، وهي من زوجته الثانية مريم عبد العزيز، مضيفة الطيران السابقة.

وأقيمت إحدى مراسم الحفل في مسجد عمر علي سيف الدين ببروناي، فيما أقيمت مراسم أخرى في قصر مطلي بالذهب الخالص.

وتقدر ثروة سلطان بروناي بنحو 20 مليار دولار، علما أنه يحكم بلاده منذ العام 1967 عقب تنازل والده الحاج عمر علي سيف الدين له.