  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في ظل المنخفض الجوي.. المرور بغزة تنشر حالة الطرق في شوارع القطاع اليوم

الأربعاء 26 يناير 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل المنخفض الجوي.. المرور بغزة تنشر حالة الطرق في شوارع القطاع اليوم



غزة/ سما /

ذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، منوهة إلى مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

كما نوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأفادت بأن أعمال إزالة برج الجوهرة مستمرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط.

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

الأكثر قراءة اليوم

جمعية أصحاب شركات البترول تكشف المتسبب بنقص كمية الغاز في قطاع غزة

واللا العبري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء لبيد مع الشيخ

في ظل المنخفض غداً الأربعاء.."التعليم" تصدر تنويها حول طبيعة دوام المدارس

العمادي يزور اسرائيل لبحث الآلية الجديدة لنقل المنحة القطرية لغزة

حيلة سرية... كيف تصطاد إيران الجواسيس قبل تعاونهم مع "إسرائيل" ؟

رغم لقائه بحسين الشيخ .. يائير لابيد يرفض لقاء الرئيس محمود عباس

مركزية وثوري فتح تناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير المسئ للرئيس الشهيد ياسر عرفات

الأخبار الرئيسية

صحيفة: الرئيس عباس لن يلغي مسار المفاوضات ويدفع بهذا الاتجاه لكسر الجمود مع الاحتلال

القناة 12 العبرية : مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء خان الأحمر وتهجير سكانها ..

تعليم غزة: تعطيل الدراسة للفترة المسائية غداً وللفترتين في جميع المدارس ورياض الأطفال الخميس

قيادي بحماس: لن نترك الأسرى وحدهم وسنجبر الاحتلال على انجاز صفقة تبادل مشرفة

الحكومة: انتهاء دوام الطلبة والموظفين غدا الساعة 12.30 وتعطيل المدارس والوزارات الخميس

الاتصالات الفلسطينية