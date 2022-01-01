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سعد : رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ستحول للبنوك قريباً

الأربعاء 26 يناير 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سعد : رواتب العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ستحول للبنوك قريباً



رام الله / سما /

قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن لقائه مع رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ كان مثمرًا وبناًء وتم خلاله تحقيق عدة إنجازات لصالح العمال الفلسطينيين الذين يعملون بالداخل المحتل.

وأكد سعد في تصريحات إذاعية، "سيتم تحويل رواتب العمال إلى حسابات خاصة في بنوك فلسطينية، في غضون 6 أشهر، وهذا يثبت حقوقهم لدى المشغل الإسرائيلي عندما يقوم بتحويل رواتبهم للبنوك".

وأشار سعد إلى أن الوزير الشيخ تعهد بمحاربة السماسرة الذين يبيعون التصاريح، وأن يعمل كل جهده للتعامل مع كل هذه القضايا.

ولفت سعد إلى أن كافة السماسرة الذين يبيعون التصاريح عناوينهم معروفة.

وفي سياق متصل، أوضح سعد أن هناك ما يقارب 20 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون للعمل في الداخل المحتل تحت مسمى تصاريح تجارية، ومن القرارات التي اتخذت لصالحهم أنه سيكون هناك "تصاريح عمل" لهم، مثل أي عامل يعمل في أراضي الـ48، وعليه سيكون لهم تأمينات وذلك يضمن حقوقهم وهذا إنجار لهم.

ولفت إلى انه سيتم إلغاء الإجراءات التي كان معمولاً بها لإصدار التصاريح في قطاع غزة.

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