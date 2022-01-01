الاحتلال يعتقل ٨ مواطنين من الضفة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت أكثر من ٨ مواطنين من الضفة الغربية.

واقتحم جيش الاحتلال مدن رام الله وبيت لحم والخليل وجنين وشرع بتفتيش عدد من المنازل.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل خلال اليومين الماضيين أكثر من ٢٤ مواطنا في خلال حملة اعتقالات معظمهم أسرى محررين.

وعرف من معتقلي اليوم:-

1-عدي محمد ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. مهدي صلاح طقاطقة- بيت فجار

٣. طه أبو لطيفة- مخيم قلنديا شمال القدس

٤. محمد علقم- بيتونيا غرب رام الله

٥. إسلام زبيدي- جنين

٦. زياد أبو علي- جنين

٧. محمد أبو دياك- جنين

٨. أحمد زبيدي- جنين

(تم اعتقالهم على حاجز عسكري في الأغوار)