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الطقس : منخفض جوي عميق يبدأ اليوم

الأربعاء 26 يناير 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس : منخفض جوي عميق يبدأ اليوم



رام الله / سما /

 تتأثر البلاد، اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وعاصفا وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد مع ساعات الظهيرة الى المناطق الوسطى والجنوبية تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات المساء سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر تزداد كثافة الهطول خلال ساعات الليل وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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