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الدفاع المدني يدعو المواطنين لاتباع جملة من الإرشادات تحسبًا من مخاطر المنخفض

الثلاثاء 25 يناير 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يدعو المواطنين لاتباع جملة من الإرشادات تحسبًا من مخاطر المنخفض



رام الله/سما/

 أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رفع من استعداداته وجاهزيته لمواجهة المنخفض الجوي.

وأصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع درجة الاستعداد والجاهزية ودعوة الشركاء لعقد لجان الطوارئ في المحافظات التي قد تشهد تراكما للثلوج.

كما دعا المواطنين لاتباع إرشادات السلامة التالية: - الاستماع إلى نشرات الطقس من خلال الأرصاد الجوية الفلسطينية كمصدر موثوق.

- التزود بالاحتياجات الضرورية كبعض الأدوية ووسائل الطاقة من الغاز والكهرباء.

- تقييد حركة المركبات من مساء الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، وأن تقتصر الحركة لحالات الضرورة فقط.

- عدم المبالغة في الإبلاغ عن حوادث أو مخاطر لأن الأولويات ستكون للاستجابة لحالات الإنقاذ والحرائق وفتح الطرق لتسهيل الحركة للوصول إلى المرافق الحيوية.

- الالتزام بإرشادات الدفاع المدني في استخدام آمن لوسائل التدفئة.

- الإبلاغ المبكّر عن أية مخاطر وحوادث على أرقام الطوارئ: الشرطة 100، الإسعاف 101، الدفاع المدني 102.

#الدفاع المدني

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