مقاومون يطلقون النار تجاه برج عسكري إسرائيلي شرق نابلس وتشديدات على مداخل المدينة

نابلس/سما/

شددت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء، إجراءاتها على بعض مداخل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا للاحتلال شرقي المدينة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن مسلحين أطلقوا النار من مركبة مسرعة باتجاه برج عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة "إيتمار" دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك القريب من موقع العملية، واحتجزت عشرات المركبات، وأعلنت عبر مكبرات الصوت استمرار الإغلاق لمدة ساعتين.

كما شهد حاجز حوارة جنوب نابلس تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال وتفتيش المركبات المارة بالاتجاهين.

وتصاعدت عمليات المقاومة وإطلاق النار في مدن الضفة الغربية مؤخراً خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس”.