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كهرباء غزة تصدر تنويها هاما للمواطنين مع اقتراب دخول المنخفض الجوي

الثلاثاء 25 يناير 2022 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تصدر تنويها هاما للمواطنين مع اقتراب دخول المنخفض الجوي



غزة/سما/

اصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة مساء اليوم الثلاثاء،تنويها هاما للمواطنين بشان المنخفض الجوي المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، نظراً لظروف الطوارئ واحتمال دخول القطاع تحت تأثير منخفضات جوية عميقة، تدعوكم شركة توزيع الكهرباء لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتكم وسلامة عائلاتكم، وتحثكم على القيام بشحن عدادات الكهرباء الخاصة بكم بكمية كهرباء تكفي لفترة زمنية مناسبة، تحسباً من نفاذ رصيدكم خلال فترة الطوارئ. 

واضافت الشركة في بيانها، لا تترددوا بالاتصال أو طلب الخدمة عبر منافذنا الرسمية ومواقعنا الإلكترونية وعبر رقم الطوارئ الخاص بمركز الاستعلامات 133.

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