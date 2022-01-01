مصرع مواطن اثر حادث سير ذاتي في بيتونيا

رام الله/سما/

لقي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطن (57 عامًا) مصرعه وأصيب آخران إثر حادث سير ذاتي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت إشارة حول وقوع حادث سير ذاتي لمركبة في بيتونيا، وعلى الفور توجه خبراء حوادث السير في شرطة المرور وطواقم الإسعاف للمكان، وبالكشف على مكان الحادث تبين اصطدام المركبة ببوابة حديدية”.



وأضاف: “تم نقل سائق المركبة وشخصين آخرين لمجمع فلسطين الطبي، وأعلن الأطباء هناك عن وفاة سائق المركبة”.

وتابع ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وباشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته