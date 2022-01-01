واللا العبري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء لبيد مع الشيخ

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن لقاء وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

وأكد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، خلال مقابلة مع الموقع، أن لقاءه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أول أمس الأحد، كان إيجابيًا للغاية، وفتح الباب أمام زيادة الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأعرب الشيخ عن رغبته في أن يبقى هذا الباب مفتوحًا "من أجل المضي قدمًا في المستقبل واستئناف المفاوضات أيضًا". وقال الشيخ إنه سلّم لبيد رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعرب فيها عن إيمانه بحل سياسي مع إسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات، ويرى أن هناك أهمية كبيرة لوجود أفق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين؛ على حد قوله. وأضاف وزير الشؤون المدنية الفلسطيني: "صحيح أننا نتحدث عن قضايا الأمن والاقتصاد، لكن من المهم أن تكون هناك مظلة سياسية لكل ما نقوم به، وبدون ذلك سيكون الوضع صعبًا للغاية"؛ حسب تعبيره.