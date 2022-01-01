سلطة النقد تحدد موعد دوام البنوك خلال المنخفض الجوي

رام الله/سما/

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل في مواعيد دوام البنوك خلال المنخفض الجوي المنتظر وصوله إلى فلسطين غدا الأربعاء.

وقالت سلطة النقد في تعميم للمصارف العاملة في فلسطين كافة، "حرصا على سلامة موظفي القطاع المصرفي والعملاء واستنادًا لتعليمات سلطة النقد رقم "5" لسنة 2014 بشأن أيام وساعات العمل الرسمي للمصارف، فقد تقرر ما يلي:-

تكون ساعات استقبال الجمهور ليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك بالمقرات والفروع والمكاتب المتواجدة في المناطق المتوقع إعاقة العمل بها نتيجة تساقط وتراكم الثلوج فيها.

إغلاق المقرات والفروع والمكاتب في المناطق التي يحدث بها تراكمات ثلجية تعيق الحركة، وذلك ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022.

​للمصارف تحديد ساعات الدوام واستقبال الجمهور في باقي المقرات والفروع والمكاتب الواقعة في المناطق الأخرى وفقًا لتقديرات الأحوال الجوية في كل محافظة من محافظات الوطن، على أن يتم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية التي قد تصدر عن جهات الاختصاص بهذا الشأن، والعمل على مراعاة دوام الموظفين العاملين في مناطق تختلف عن مناطق سكناهم.