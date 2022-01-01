  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة النقد تحدد موعد دوام البنوك خلال المنخفض الجوي

الثلاثاء 25 يناير 2022 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تحدد موعد دوام البنوك خلال المنخفض الجوي



رام الله/سما/

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل في مواعيد دوام البنوك خلال المنخفض الجوي المنتظر وصوله إلى فلسطين غدا الأربعاء.

وقالت سلطة النقد في تعميم للمصارف العاملة في فلسطين كافة، "حرصا على سلامة موظفي القطاع المصرفي والعملاء واستنادًا لتعليمات سلطة النقد رقم "5" لسنة 2014 بشأن أيام وساعات العمل الرسمي للمصارف، فقد تقرر ما يلي:-

تكون ساعات استقبال الجمهور ليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك بالمقرات والفروع والمكاتب المتواجدة في المناطق المتوقع إعاقة العمل بها نتيجة تساقط وتراكم الثلوج فيها.

إغلاق المقرات والفروع والمكاتب في المناطق التي يحدث بها تراكمات ثلجية تعيق الحركة، وذلك ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022.

​للمصارف تحديد ساعات الدوام واستقبال الجمهور في باقي المقرات والفروع والمكاتب الواقعة في المناطق الأخرى وفقًا لتقديرات الأحوال الجوية في كل محافظة من محافظات الوطن، على أن يتم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية التي قد تصدر عن جهات الاختصاص بهذا الشأن، والعمل على مراعاة دوام الموظفين العاملين في مناطق تختلف عن مناطق سكناهم.

#سلطة النقد #عمل البنوك

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر الدولار مقابل الشيكل

حماس تكشف سبب زيارة الوفد المصري لغزة

جمعية أصحاب شركات البترول تكشف المتسبب بنقص كمية الغاز في قطاع غزة

افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة

"الغبي ابن الساقطة"!.. بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم (فيديو)

التقدير الاستراتيجي لعام 2022: "إسرائيل وحدها لا تستطيع مواجهة إيران" و الضفة على "شفير الغليان"

مصادر تكشف : اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم ودول وازنة تقف وراءها

الأخبار الرئيسية

لابيد

واللا العبري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء لبيد مع الشيخ

منخفض

في ظل المنخفض غداً الأربعاء.."التعليم" تصدر تنويها حول طبيعة دوام المدارس

اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني

33

مركزية وثوري فتح تناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير المسئ للرئيس الشهيد ياسر عرفات

سس

صحيفة عبرية: رئيس مجلس إدارة شركة "NSO" يستقيل من منصبه

الاتصالات الفلسطينية