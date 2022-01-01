  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: "الأوقاف" تقرر تعليق دوام الموظفين في مقرها الرئيس

الثلاثاء 25 يناير 2022 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: "الأوقاف" تقرر تعليق دوام الموظفين في مقرها الرئيس



رام الله/سما/

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بتعليق دوام جميع الموظفين في مقر وزارة الأوقاف الرئيس فقط يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافق ٢٦+٢٧ /١ /٢٠٢٢.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بوست لها على صفحتها على "فيسبوك"، قررت تعليق دوام جميع الموظفين في مقر وزارة الأوقاف الرئيسي فقط، وذلك يومي الأربعاء والخميس، بسبب ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين  موظفين مقر الوزارة.

وبيّنت أن هذا القراء جاء بناءً على تعليمات سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري.

#وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر الدولار مقابل الشيكل

حماس تكشف سبب زيارة الوفد المصري لغزة

جمعية أصحاب شركات البترول تكشف المتسبب بنقص كمية الغاز في قطاع غزة

افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة

"الغبي ابن الساقطة"!.. بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم (فيديو)

التقدير الاستراتيجي لعام 2022: "إسرائيل وحدها لا تستطيع مواجهة إيران" و الضفة على "شفير الغليان"

مصادر تكشف : اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية لم تحرز أي تقدم ودول وازنة تقف وراءها

الأخبار الرئيسية

لابيد

واللا العبري يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء لبيد مع الشيخ

منخفض

في ظل المنخفض غداً الأربعاء.."التعليم" تصدر تنويها حول طبيعة دوام المدارس

اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني

33

مركزية وثوري فتح تناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير المسئ للرئيس الشهيد ياسر عرفات

سس

صحيفة عبرية: رئيس مجلس إدارة شركة "NSO" يستقيل من منصبه

الاتصالات الفلسطينية