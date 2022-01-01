رام الله: "الأوقاف" تقرر تعليق دوام الموظفين في مقرها الرئيس

رام الله/سما/

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بتعليق دوام جميع الموظفين في مقر وزارة الأوقاف الرئيس فقط يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافق ٢٦+٢٧ /١ /٢٠٢٢.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بوست لها على صفحتها على "فيسبوك"، قررت تعليق دوام جميع الموظفين في مقر وزارة الأوقاف الرئيسي فقط، وذلك يومي الأربعاء والخميس، بسبب ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفين مقر الوزارة.

وبيّنت أن هذا القراء جاء بناءً على تعليمات سماحة وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري.