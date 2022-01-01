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السلطات الإسرائيلية تسلم عائلة الهزيل إخطارا لإزالة خيمة الاعتصام في النقب

الثلاثاء 25 يناير 2022 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تسلم عائلة الهزيل إخطارا لإزالة خيمة الاعتصام في النقب



النقب/سما/

 سلمت السلطات الإسرائيلية، إخطارا لعائلة الهزيل في منطقة النقب داخل أراضي العام 1948، لإزالة خيمة الاعتصام المقامة على أراضي القرية، احتجاجا على عميات التجريف التي يقوم بها ما يسمى بالصندوق الدائم لإسرائيل، تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين.

وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية على خلفية تصديهم لتجريف أراضي قرية سعوة الأطرش قبل نحو أسبوعين، حيث تظاهر الأهالي اليوم الثلاثاء، لليوم التاسع على التوالي، أمام مباني المحاكم في مدينة بئر السبع.


وندد الأهالي بالسياسات الإسرائيلية القمعية، ورفعوا شعارات طالبوا من خلالها بالإفراج عن المعتقلين ورفع الكف عن النقب الذي يواجه هجمة شرسة، من تجريف لأراضي المواطنين العرب واقتحامات متكررة لمنازلهم، واعتقال اكثر من 150 شخصا بينهم نساء وأطفال.

#عائلة الهزيل #النقب

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