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نابلس: "التربية" وملتقى رجال الأعمال يوقعان اتفاقية لتبني 20 مدرسة

الثلاثاء 25 يناير 2022 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: "التربية" وملتقى رجال الأعمال يوقعان اتفاقية لتبني 20 مدرسة



نابلس/سما/

 وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ملتقى رجال الأعمال في نابلس عبد الرؤوف هواش اتفاقية لتبني 20 مدرسة في المدينة.

وأبدى عورتاني عقب توقيع الاتفاقية الذي جرى في مقر الملتقى بمدينة نابلس، استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، لدراسة احتياج السوق من التخصصات المهنية، وتبنّي سياسة الوزارة الداعمة لهذا التوجه.

وتطرق لفكرة انشاء مركز وطني للقياس والتقويم التربوي، داعيا المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة لدعم المدارس لتوفير بيئة صفية نموذجية للطلاب.

والمدارس التي تم تبنيها هي مدارس عبد اللطيف هواش، وابن الهيثم، والرئيس محمود عباس، والصلاحية للبنين، والصلاحية للبنات، والعائشية، والكرمل، والمعري، وبرهان كمال، وسمير سعد الدين، وجمال عبد الناصر، وعبد الرحيم جردانة، وعمر بن الخطاب، وكمال جنبلاط، وقدري طوقان، والشريف صبوح، ونوري بكديل، ومحمود أبو غزالة، وياسر عرفات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت البرنامج الوطني لتبني المدارس، في شهر آب/أغسطس الماضي، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية في بناء المرافق المدرسية وتأهيلها، وصيانتها، من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة.

#نابلس #ملتقى رجال الاعمال

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