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وزير النقل والمواصلات يلتقي رئيس الوزراء الأردني

الثلاثاء 25 يناير 2022 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير النقل والمواصلات يلتقي رئيس الوزراء الأردني



عمان/سما/

التقى وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بحضور وزير النقل الأردني وجيه عزايزة.

وأكد سالم عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الأردن وفلسطين وشعبيهما الشقيقين، والتي يرعاها ويحرص عليها الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

كما أشار إلى اهتمام وزارة النقل والمواصلات بالاستفادة من التجربة الأردنية، واستخدام التطبيقات الذكية والتشريعات المتعلقة بها.

من جانبه، أعاد الخصاونة تأكيد موقف المملكة الهاشمية الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في اطار حل الدولتين.

ولفت الخصاونة الى أن الأردن يضع امكاناته وخبراته تحت تصرف الأشقاء الفلسطينيين، وبما يسهم في تعزيز الشعب الفلسطيني على ارضه ودعم حقوقه المشروعة.

#وزير النقل والمواصلات عاصم سالم #رئيس الوزاراء الاردني #بشر الخصاونة ذ

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