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اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني

الثلاثاء 25 يناير 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني



غزة/سما/

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الأعرج، عن توافق فلسطيني مع اللجنة المصرية لإعمار غزّة، على إرساء العطاءات على 9 شركات فلسطينية لبناء 36 عمارة بواقع 4 عمارات لكل شركة، والتي سيتم بدء العمل بها خلال أيام. 

وقال الأعرج عبر قناة "الكوفية" الفضائية: "إنّّ العمل سيبدأ بمشروع "دار مصر 3" في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، يليها "دار مصر1" في مدينة الزهراء"، لافتاً إلى أنَّ اللجنة المصرية لديها توجه لإنجاز العمل خلال 10 شهور. 

وحول مشاركة العمال الفلسطينيين، أكّد الأعرج، على أنَّ المرحلة الأولى من الإعمار ستشهد مشاركة نحو 16 ألف عامل فلسطيني، على أنّ يتم زيادة عدد العمال عند ترسية عطاءات المشاريع الأخرى. 


 
وكانت اللجنة المصرية لإعمار غزة، قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من عملية الإعمار، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزّة في شهر مايو الماضي.

#اتحاد المقاولين الفلسطينيين

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