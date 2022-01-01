  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يحبط تهريب 53 قطعة سلاح من الأردن

الثلاثاء 25 يناير 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحبط تهريب 53 قطعة سلاح من الأردن



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط تهريب 53 قطعة سلاح بينها بنادق كلاشينكوف و"إم 16" من الأردن إلى أراضي البلاد، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "رصدت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قبل وقت قصير ثلاثة سيارات مشتبه بها، تم توقيفها في منطقة الطريق 90 حيث تم العثور على أسلحة".


والطريق 90 هو أطول طريق في فلسطين المحتلة (480 كيلومترا)، ويمتد من الحدود الشمالية مع لبنان مرورا بالجانب الغربي من بحيرة طبرية عبر وادي نهر الأردن، ثم إلى وادي عربة وصولا إلى إيلات جنوبي البلاد.


وأضاف الجيش في بيانه: "خلال نشاطات في المنطقة، ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة من وحدة يغال القبض على المشتبه بهم في محاولة التهريب".

وأوضح أنه تم العثور بحوزتهم على 53 قطعة سلاح، تشمل: 39 مسدسا و10 بنادق كلاشينكوف و4 بنادق "إم 16".

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن الأسلحة التي تم العثور عليها تم تهريبها من الأردن.

#الاردن #جيش الاحتلال الإسرائيلي #تهريب اسلحة

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر الدولار مقابل الشيكل

حماس تكشف سبب زيارة الوفد المصري لغزة

جمعية أصحاب شركات البترول تكشف المتسبب بنقص كمية الغاز في قطاع غزة

افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة

"الغبي ابن الساقطة"!.. بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم (فيديو)

ناصر القدوة يهاجم المسيئين للرئيس الراحل ياسر عرفات ومؤسسته

التقدير الاستراتيجي لعام 2022: "إسرائيل وحدها لا تستطيع مواجهة إيران" و الضفة على "شفير الغليان"

الأخبار الرئيسية

اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني

33

مركزية وثوري فتح تناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير المسئ للرئيس الشهيد ياسر عرفات

سس

صحيفة عبرية: رئيس مجلس إدارة شركة "NSO" يستقيل من منصبه

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تنشر إرشادات بشأن المنخفض المرتقب

العمادي يزور اسرائيل لبحث الآلية الجديدة لنقل المنحة القطرية لغزة

الاتصالات الفلسطينية