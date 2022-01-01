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الاحتلال الاسرائيلي يهدم شقتين في الطور بالقدس المحتلة

الثلاثاء 25 يناير 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يهدم شقتين في الطور بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات بلدية الاحتلال، الثلاثاء، هدم شقتين لعائلة كرامة في بلدة الطور، بحجة البناء دون ترخيص، وسط اعتداءات على الأهالي.

وحاصرت قوات الاحتلال وطواقم البلدية شقتين لعائلة كرامة في الطور قبل الظهيرة، وعلى مدار أكثر من 3 ساعات قام العمال بتفريغ محتويات الشقتين ومنعت خلال وإخراجهم على الأرض المقابلة للشقتين، وخلال ذلك منعت الأهالي الاقتراب من الشقتين.

ووسط تكبيرات الأهالي والجيران، هدمت الجرافة الشقتين، وخلال ذلك اعتدت بالضرب والدفع والقاء القنابل والأعيرة المطاطية على المتواجدين من الشبان والطواقم الصحفية.

وأصيب المصور الصحفي أحمد غرابلة بعيار مطاطي في منطقة الكتف، كما أصيب بعض الشبان بالأعيرة المطاطية.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال عملية الهدم.

وأوضحت عائلة كرامة أن الشقتين تم بنائهما منذ عام 2011، وحاول ترخيصهما منذ سنوات لكن البلدية رفضت كافة المحاولات .

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