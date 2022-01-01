الصحة الإسرائيلية: إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوعإسرائيل توصي بإعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18عاما

وبينت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 856 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8488 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

هذا وأوصى فريق الاستجابة للأوبئة في إسرائيل، بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما وأكثر من 18 عاما.

وتم تقديم التوصية في ضوء البيانات الإيجابية التي أظهرت أنه بعد تلقي الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، يكون لدى الشخص ما بين 3 و5 أضعاف مقدار الحماية ضد فيروس كورونا.