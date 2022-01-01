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هيئة الاسرى: اصابة اكثر من 170 اسيرا بفيروس كورونا في "عوفر وايشل" خلال72ساعة

الثلاثاء 25 يناير 2022 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: اصابة اكثر من 170 اسيرا بفيروس كورونا في "عوفر وايشل" خلال72ساعة



رام الله/سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اعداد الاسرى المصابين بفايروس كورونا ارتفع بشكل كبير ليصل الى اكثر من (170) اسيرا خلال 72 ساعة الماضية في سجني عوفر  وايشل، وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة.

 واضافت الهيئة: نتابع بقلق شديد واهتمام كبير ما يحدث داخل السجون وارتفاع الحالات المصابة بالفيروس، والتي تعكس حجم الاهمال و الاستهتار الاسرائيلي بحياة الاسرى واوضاعهم الصحية.

وحذرت الهيئة في بيانها من استمرار تفشي الفايروس وتصاعد اعداد المصابين بشكل يومي في ظل عدم جدية ادارة السجون في التعامل مع الحدث، وعدم توفير سبل الحماية او اتخاذ تدابير للوقاية والحد من الانتشار السريع بين الاسرى.

وعبرت الهيئة عن بالغ قلقها على حياة الاسرى عموما من خطر جائحة كورونا، وخاصة الاسرى المرضى وكبار السن والاطفال.

وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل، وتشكيل وفود طبية مختصة وتكثيف زياراتها الى كافة السجون، وخاصة تلك التي شهدت مؤخرا ارتفاعا بأعداد المصابين، واطلاعنا على حجم الارقام وحقيقتها، والعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى لا تتدهور اوضاعهم الصحية اكثر، والزام ادارة السجون بتوفير سبل الحماية  لكافة الاسرى وضمان عدم تفشي الفايروس.

#هيئة شؤون الأسرى #الاسرى الفلسطينيين

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