  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو

الثلاثاء 25 يناير 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

بدأ حزب الليكود اليميني الإسرائيلي رص صفوفه بعد إعلان رئيسه بنيامين نتنياهو مساء أمس أنه لن يوافق على التوصل إلى صفقة قضائية تنهي حياته السياسية وسيواصل قيادة الليكود والمعسكر القومي.

ونشر غالبية أقطاب الحزب الذين خططوا للتنافس على رئاسته في يوم ما بعد نتنياهو، بيانات أكدوا فيها ضرورة مواصلة العمل سوية لإسقاط الحكومة الحالية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.


وفي خضم التطورات في الحلبة الحزبية تعهد رئيس “أمل جديد” جدعون ساعر بألا يعود إلى حزب الليكود، وخلال جلسة لكتلته قال إنه ليس طرفًا في النزاع الداخلي داخل الليكود.

يشار إلى أن حزب الليكود قال إنه يجب على لجنة التحقيق التي تقرر تشكيلها أول أمس أن تحقق في دوافع أعضاء الحكومة الحالية الذين عارضوا في حينه الصفقة القديمة وأقروها الآن، بعد تأخر استمر عدة سنوات وكلف خزانة الدولة عدة مليارات شيكل إضافية.

#الليكود #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر الدولار مقابل الشيكل

حماس تكشف سبب زيارة الوفد المصري لغزة

جمعية أصحاب شركات البترول تكشف المتسبب بنقص كمية الغاز في قطاع غزة

افتتاح كنيسة بيزنطية يزيد عمرها عن 1700 عام شمال قطاع غزة في محاولة لتنشيط السياحة

"الغبي ابن الساقطة"!.. بايدن يشتم مراسلا تلفزيونيا سأله عن التضخم (فيديو)

ناصر القدوة يهاجم المسيئين للرئيس الراحل ياسر عرفات ومؤسسته

التقدير الاستراتيجي لعام 2022: "إسرائيل وحدها لا تستطيع مواجهة إيران" و الضفة على "شفير الغليان"

الأخبار الرئيسية

اتحاد المقاولين: سيتم بناء 36 عمارة في غزة بأيدي 16 ألف عامل فلسطيني

33

مركزية وثوري فتح تناقشان التداعيات الخطيرة لمعرض الكاريكاتير المسئ للرئيس الشهيد ياسر عرفات

سس

صحيفة عبرية: رئيس مجلس إدارة شركة "NSO" يستقيل من منصبه

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة تنشر إرشادات بشأن المنخفض المرتقب

العمادي يزور اسرائيل لبحث الآلية الجديدة لنقل المنحة القطرية لغزة

الاتصالات الفلسطينية