رام الله: الدفاع المدني يرفع جهوزيته و يوجه إرشادات تحسبا من مخاطر الجو

رام الله/سما/

أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد ابراهيم خليل، تعليماته لكافة طواقم الدفاع المدني برفع درجة الاستعداد والجاهزية، ودعوة الشركاء لعقد لجان الطوارئ في المحافظات التي قد تشهد تراكما للثلوج.

كما دعا المواطنين لاتباع إرشادات السلامة التالية:

الاستماع إلى نشرات الطقس من خلال الارصاد الجوية الفلسطينية كمصدر موثوق.

التزود بالاحتياجات الضرورية كبعض الأدوية ووسائل الطاقة من الغاز والكهرباء.

تقييد حركة المركبات من مساء الاربعاء وحتى صباح يوم الخميس وان تقتصر الحركة لحالات الضرورة فقط.

عدم المبالغة في الابلاغ عن حوادث او مخاطر لان الأولويات ستكون للاستجابة لحالات الإنقاذ والحرائق وفتح الطرق لتسهيل الحركة للوصول إلى المرافق الحيوية.

الالتزام بارشادات الدفاع المدني في استخدام آمن لوسائل التدفئة .

الابلاغ المبكر عن اية مخاطر وحوادث على أرقام الطوارىء

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