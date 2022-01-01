كهرباء غزة تعلن حالة التأهب والجهوزية للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

غزة/سما/

أصدرت لجنة الطوارئ المركزية في شركة كهرباء محافظات غزة توجيهاتها لجميع الطواقم الهندسية والفنية العاملة لديها في مقرات الشركة وكذلك لجان الطوارئ الفرعية برفع درجة الجهوزية في صفوف طواقمها وفحص معداتها وآلياتها وإجراء فحص ميداني آخر لشبكاتها والتأكد من مأمونيتها وعازليتها كل في محافظته لتكون على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي، وفحص الجاهزية ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء وتوحيد الجهود في مواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة بخصوص المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل في أوقات الطوارئ على الرقم 133 الخاص بالشركة.

وأكدت اللجنة أن طواقمها ستعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها والتعامل مع أي طارئ، والعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية، والوصول لكل مكان في قطاع غزة لمعالجة الأعطال والاستجابة للمناشدات والتبليغات الواردة.



وناشدت اللجنة المواطنين بضرورة المساهمة في جهود إدارة حصص الكهرباء بحيث يتم الاستفادة من الحصة الكهربائية بشكل حكيم وعقلاني دون إسراف أو هدر غير مسؤول وخاصة في ساعات الذروة والتي تتمثل بين الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وأيضاً من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 10 ليلاً، وذلك نتيجة الضغط الكبير الناتج عن الأحمال الكهربائية المتوقعة على الشبكة.

وأكدت لجنة الطوارئ المركزية بالشركة حرص الشركة على استمرارية تقديم خدمة الكهرباء بما يلبي احتياجات المواطنين والمشتركين للتخفيف من آثار المنخفض الجوي العميق، وأهابت اللجنة بالمواطنين إلى اتباع نصائح وإرشادات الشركة المتعلقة بالسلامة العامة والتي تتمثل بضرورة تنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أي مواد أو عوائق قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك، لاسيما مع هبوب الرياح القوية خلال الطقس العاصف، إضافة إلى تجهيز الضوء الشاحن أو البطاريات الجافة للمصابيح اليدوية في حال انقطاع الكهرباء بدلاً من استخدام الشموع، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وذويهم ، كما أهابت اللجنة بالموطنين ضرورة تنظيم استخدام الأجهزة الكهربائية، بحيث تستخدم بشكل منفرد ومتوالي بعيداً عن استخدامها في الوقت ذاته كالغسالات والسخانات الكهربائية والدفايات وغيرها من الأجهزة، وتجنب استخدام تلك الأجهزة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية المشار إليها، حيث إن التحميل الزائد على الشبكات قد يؤدي إلى تأخير وصول التيار الكهربائي إلى بعض المناطق او التشويش على الجدول أو التسبب في احتراق مكونات الشبكات، ودعت لجنة طوارئ كهرباء غزة المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي خطوط كهربائية مقطوعة وعدم ملامسة الاعمدة الحديدية وتوعية الأطفال من خطورة العبث في مكونات الكهرباء داخل المنزل وخارجه ومنعهم من اللعب في برك المياه المتجمعة حفاظاً على حياتهم، كما دعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد وعدم التصرف مع ما يخالف السلامة العامة وإبلاغ شركة الكهرباء بذلك عبر الرقم 133

وأكدت اللجنة بأنها ستظل في حالة انعقاد دائم لتوجيه الطواقم العاملة في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة المنخفض.