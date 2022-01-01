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“ثوري فتح” يجتمع اليوم لترتيبات انعقاد المجلس المركزي

الثلاثاء 25 يناير 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
“ثوري فتح” يجتمع اليوم لترتيبات انعقاد المجلس المركزي



رام الله/سما/

 يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا له اليوم الثلاثاء، مع أعضاء من اللجنة المركزية للحركة؛ لبحث ونقاش انعقاد المجلس المركزي في السادس من الشهر القادم، إلى جانب متابعة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

أعلنت عن ذلك عضو المجلس الثوري للحركة كفاح حرب، في حديثها لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم الثلاثاء، مبينة أنه سيتم خلال الاجتماع متابعة ما تم اتخاذه من قرارات في الدورة السابقة للمجلس إضافة للاطلاع على ما جرى من لقاءات لوفد اللجنة المركزية مع كافة الفصائل، في ظل هذه المرحلة الحاسمة والمفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية.

#ثوري فتح #المجلس المركزي

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