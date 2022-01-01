يديعوت: "اسرائيل" تستعد لهجرة عشرات آلاف اليهود من أوكرانيا

القدس المحتلة/سما/

مع سخونة الأوضاع الأمنية بين أوكرانيا وروسيا، تستعد الأوساط الحكومية الإسرائيلية لقدوم موجات هجرات يهودية جديدة من أوكرانيا، خشية من تأثرهم سلباً بإمكانية اندلاع الحرب مع موسكو، ولذلك فقد قررت الحكومة الإسرائيلية عدم انتظار إعلان رسمي للحرب، وبدأت الاستعداد لقدوم موجة كبيرة من هجرة يهود أوكرانيا.

ومع تصاعد أصوات الحرب القادمة في الأشهر الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، فإنها حتى كتابة هذه السطور لم تمس إسرائيل بشكل خاص، ولكن نظرًا لأن الجالية اليهودية في أوكرانيا يبلغ عدد سكانها أكثر من 48 ألف نسمة، فقد بدأت الحكومة الإسرائيلية تدرك أنه يجب اتخاذ الاستعدادات لزيادة الطلب على الهجرة إلى إسرائيل.

وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية "فانينا تيمنو شيتا" كشفت في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنها "تحدثت مع عدد من كبار المسؤولين في وزارات الهجرة والخارجية والشتات، والوكالة اليهودية، والإدارة القنصلية في مكتب رئيس الوزراء، من أجل العمل بين اليهود وعائلاتهم في الاتحاد السوفييتي السابق، ومن المنتظر إجراء اليوم الثلاثاء محادثة مغلقة ستناقش استعداد إسرائيل لاستيعاب آلاف اليهود من أوكرانيا وروسيا".

وأضافت أنه "في الأسبوع المقبل، سينعقد مجلس الهجرة والاستيعاب، حيث ستجري أجهزة الأمن الإسرائيلية تقييمًا آخر للوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا، وذكر مكتب وزيرة الهجرة والاستيعاب أنهم يراقبون عن كثب ما يحدث وهم على اتصال بجميع الأطراف ذات الصلة، وهناك استعدادات مكثفة لاستقبال اليهود الأوكرانيين، سواء في الأوقات العادية أو أثناء حالات الطوارئ، وفقط من باب التذكير، ومنذ بداية وباء كورونا، ورغم التحديات العديدة، فقد هاجر أكثر من ستة آلاف مهاجر يهودي جديد من أوكرانيا إلى إسرائيل".

منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصرت المتابعة الإسرائيلية للنتائج المتوقعة لهذه الأزمة على الأصعدة العسكرية والأمنية، لكن في الأيام الأخيرة بدأ الاستعداد لجميع السيناريوهات، وبجانب وزيرة الهجرة والاستيعاب "فانينا تيمنو شيتا"، فإن وزير الشتات نحمان شاي على اتصال وثيق مع المسؤولين في الجالية اليهودية في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، بزعم أن اليهود هناك يخشون أن يعيشوا محنة في الأيام القادمة، في حال تصاعد التوتر الروسي الأوكراني، وصولا إلى حرب حقيقية.

لا تتحدث المحافل الإسرائيلية عن إقامة جسر جوي بين أوكرانيا وإسرائيل صباح يوم غد، لكن الجهات الحكومية الإسرائيلية بصدد البحث في الظروف المناسبة، ومن أجل إيجاد طرق لاستقبال ما أمكن من أعداد المهاجرين اليهود من أوكرانيا، وكشفت النقاب عن أنه في الماضي تم تقديم المساعدة بشتى الطرق لمساعدة الجالية اليهودية في أوكرانيا مالياً، من أجل زيادة جاهزيتها استعدادا لما قد يحدث في الحرب المتوقعة مع روسيا.

وفي عام 2021 هاجر 3080 مهاجرًا يهوديا جديدًا إلى إسرائيل من أوكرانيا، واليوم نظرًا للواقع المعقد بين روسيا وأوكرانيا يقدر مسؤولو الهجرة اليهودية أنه ستكون هناك زيادة حادة في فتح ملفات جديدة لليهود الأوكرانيين الذين يريدون الهجرة إلى إسرائيل، حيث أبلغت وزارة الهجرة والاستيعاب عن زيادة بنسبة 12% في الطلب على فتح هذه الملفات، ومن المتوقع أن تزداد الأرقام، مع احتمال وصول الهجرة من أوكرانيا إلى حوالي 50 ألف يهودي.

عربي 21