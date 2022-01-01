العمادي يزور اسرائيل لبحث الآلية الجديدة لنقل المنحة القطرية لغزة

القدس المحتلة / سما /

زار المبعوث القطري محمد العمادي إسرائيل أمس (الاثنين) والتقى بمنسق الحكومة الإسرائيلية غسان عليان.

ووفقا ليديعوت احرنوت فقد زار العمادي هذا الأسبوع قطاع غزة .

وقد بدأ القطريون مؤخرا العمل مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط ، ثور وينسلاند ، لتوزيع المنحة على سكان غزة ، ويتم تقديم المنحة من خلال قسيمة بقيمة 100 دولار لكل أسرة ، وتوزع على حوالي 100،000 أسرة.

خلال زيارته لقطاع غزة ، قام العمادي بفحص الآلية الجديدة لتحويل الأموال ، من خلال الأمم المتحدة ، على عكس الآلية القديمة التي كانت تُدخل النقود إلى قطاع غزة عبر إسرائيل ، حيث يمكن شراء المنتجات بالقسيمة أو سحبها نقدا.