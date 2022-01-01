جمعية رجال الأعمال تبحث مع الـ UNOPSتسهيل دخول المواد الخام لغزة

غزة / سما /

بحثت علي الحايك جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( (UNOPSمشاكل القطاع الخاص، وسبل إنهاء القيود المفروضة على حركة الآلات والمواد الخام المصنفة تحت بند الاستخدام المزدوج على معابر قطاع غزة، والتدخلات المطلوبة.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها الوفد برئاسة مديرة مكتب غزة في الـ( (UNOPS سيمونا كلافيتر، لمقر الجمعية غرب مدينة غزة، بحضور لفيف من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين، ورحب الحايك بالوفد، مؤكداً على أهمية إنهاء نظام GRM بشكل نهائي، لما له من أثار سلبية كبيرة على التحسين من أوضاع غزة الاقتصادية، وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

وتطرق الحايك للأثار السلبية التي خلفها نظام GRM على اقتصاد قطاع غزة من خلال منع إدخال مواد خام أساسية لعدد من المشاريع التنموية والتي تخدم بدرجة أولى القطاع الخاص والسكان.

وقال الحايك، إن نظام GRM تسبب بمشاكل كبيرة للقطاع الخاص وحرمه من تنفيذ مشاريع استراتيجية من خلال منع دخول العديد من المواد الأساسية للتنفيذ، مما تسبب بانسحاب العديد من رجال الأعمال والمقاولين من مناقصات عدد من المشاريع.

ودعا الحايك جميع الأطراف الدولية والمانحين للوفاء بالتزاماتهم تجاه رفع الحصار وإعادة الإعمار لضمان فترة طويلة من الهدوء الاستقرار.

من جهتها، وعدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( (UNOPS سيمونا كلافيتر ببذل أقصى الجهود لمشاكل القطاع الخاص في غزة وتسهيل دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والمشاريع الأخرى.