بالأسماء.. الداخلية بغزة تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، سيكون للحافلات الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/5).

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وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4):

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ودعت الداخلية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.