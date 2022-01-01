الخليل: مستوطنون يهاجمون المواطنين ويصيبون شابا برضوض بالبلدة القديمة

الخليل / سما /

أصيب شاب برضوض، اليوم الثلاثاء، خلال اعتداء نفذه مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم، ورشقوها بالحجارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وأفاد المواطن بدر الداعور التميمي الذي يملك محلا تجاريا لبيع المقتنيات التراثية في "عين عسكر" بالبلدة القديمة ، بأن مستوطني "بيت رومانو" المدججين بالسلاح، اعتدوا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العزل ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض، وتحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري تعود ملكيته لتجمع أصحاب الحرف السياحية.

وقال إن عدة مركبات ومحال تجارية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم تضررت بفعل الاعتداء.

وذكر أن المواطنين حاولوا صد الاعتداء إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين.

يشار إلى أن المستوطنين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.