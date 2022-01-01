أبو عمرو يلتقي لجنة الاعمار المصرية في قطاع غزة

غزة / سما /

- التقى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، أعضاء اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة.

وجرى في اللقاء استعراض آخر التطورات في تنفيذ المشاريع المختلفة التي تضمنتها مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإعمار قطاع غزة.

وأبدى أبو عمرو تقدير الحكومة الفلسطينية لما جرى انجازه على أرض الواقع حتى الآن، وللوتيرة السريعة التي يتم بها تنفيذ المشاريع.

وعبر باسم الرئيس محمود عباس والحكومة عن استعداد الجانب الفلسطيني لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في تسريع انجاز المشاريع المختلفة التي تقوم بها لجنة الإعمار.

وأشاد أبو عمرو بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني.