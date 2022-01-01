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الصحة : 11 حالة وفاة و 4095 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

الثلاثاء 25 يناير 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 11 حالة وفاة و 4095 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 122، ضواحي القدس 212، الخليل 414، بيت لحم 388، رام الله والبيرة 750، نابلس 572، طولكرم 220، سلفيت 54، طوباس 51، جنين 177، أريحا والأغوار 241، قطاع غزة 894".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 5، ضواحي القدس 87، الخليل 72، بيت لحم 77، رام الله والبيرة 70، نابلس 21، طولكرم 54، سلفيت 8، طوباس 13، جنين 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 105".

وسجلت 4 حالات وفاة في قطاع غزة،  حالتان في الخليل، حالة في جنين، حالة في سلفيت، حالة في طوباس حالة في نابلس حالة في طوباس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 23 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 3201

قطاع غزة: 894

حالات التعافي الجديدة:

 الضفة الغربية: 438

 قطاع غزة: 105

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 7

 قطاع غزة: 4

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 96| العناية المكثفة: 58| أجهزة التنفس الاصطناعي: 23| عدد الفحوصات: 12860

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