سلامة: مستمرون في تسخير الطاقات الشعبية لمواجهة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين

رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" دلال سلامة، إن هناك تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والاعتداء على المقدسات الإسلامية.

وأكدت أن "فتح" مستمرة في تسخير الطاقات الشعبية في المناطق كافة، لمواجهة المستوطنين من خلال لجان الحراسة واللجان الشبابية.

وطالبت سلامة في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، الكل الوطني بتوحيد الجهود لمواجهة المستوطنين ونصرة لقضية الأسرى، خاصة الأسير المريض ناصر ابو حميد، من خلال القوة الذاتية لمواجهة الاحتلال في إطار العمل الرسمي والشعبي داعية المواطنين إلى التوجه إلى خيمة الاعتصام لنصرة الأسير أبو حميد للمطالبة بالإفراج عنه.

من جهة ثانية، أوضحت سلامة أن اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" اليوم، يأتي استكمالا لاجتماعات الثوري والمركزية تحضيرا لجلسة المجلس المركزي، ومتابعة المقاومة الشعبية على الأرض والمؤتمر الثامن للحركة.

وأضافت، أن "الثوري" سيبحث في مخرجات المجلس المركزي، من خلال رؤية الحركة، والقرارات التي يمكن أن تتخذ، مؤكدة أن حوار "فتح" لم ينقطع مع فصائل منظمة التحرير، للبحث في القرارات السياسية التي يجب اتخاذها حمايةً للمشروع الوطني.

وأشارت سلامة إلى أن هناك حرصا من جميع الفصائل لإنجاح دورة المركزي، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والبحث في العملية السياسية، ومناقشة القرارات السابقة، لما يتعلق بالاعتراف بدولة الاحتلال، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.