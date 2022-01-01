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الخارجية: تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا بدول العالم

الثلاثاء 25 يناير 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا بدول العالم



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم، لترتفع عدد الإصابات إلى 13412، واستقرار عدد الوفيات على 428 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، بتسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الجالية، وهم في الحجر الصحي، وحالتهم جيدة.

وفي بنغلاديش، أفادت سفارتنا بتسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف موظفي السفارة، وتم اغلاق السفارة لمدة أسبوع منذ اليوم، لأغراض التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.

كما أعلنت سفارتنا لدى التشيك، تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف موظفي السفارة، وتم تعقيم السفارة والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا

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