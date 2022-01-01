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إصابة عدد من رعاة الماشية برضوض إثر اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الثلاثاء 25 يناير 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عدد من رعاة الماشية برضوض، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء مستوطنين مسلحين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل، كما حاولوا اقتحام قريتي شعب البطم والفخيت.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنات "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" و"ماعون" المقامات على أراضي المواطنين، اعتدوا على رعاة الماشية بالضرب بالهروات، ورشقوهم بالحجارة وأجبروهم على ترك أراضيهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض.

وأضاف أن المستوطنين حاولوا اقتحام قريتي شعب البطم والفخيت الواقعتين بمسافر يطا، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم، مطالبا أهالي المسافر بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه الاعتداءات.

#الخليل #الماشية #المستوطنين

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