شاهد.. انتصار كاسح لخدمات البريج في افتتاح كأس السلة

غزة / سما /

حقق فريق خدمات البريج انتصاراً كبيراً على نظيره خدمات جباليا (46/133)، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من كأس كرة السلة (الراحل عبد الله الكرنز)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 14/39 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 14/21 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 8/40 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 10/33 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، مروان حمد، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي دولي سائد حميد، ميقاتي "24 ثانية" أحمد شحادة.































































































