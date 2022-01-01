المصائب تتوالى على بنزيما بعد إصابته مع ريال مدريد

وكالات / سما /

تتوالى المصائب على النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق مساء الأحد ضد إلتشي، في ليلة لم تكن الأسعد لهداف اللوس بلانكوس على الإطلاق.

بداية الليلة كانت فشل بنزيما في تسجيل هدف التقدم للريال من ركلة جزاء، ليهدر ركلة جزاء لأول مرة في مشواره مع الريال بالكامل، قبل أن تضربه الإصابة ويغادر مطلع الشوط الثاني.

ولم ينجح ريال مدريد في الفوز على إلتشي بسانتياجو بيرنابيو، واكتفى بنقطة يتيمة حصل عليها بسيناريو قاتل، بتسجيل هدف التعادل في الوقت المبدد برأسية إدير ميليتاو.

وازداد الطين بلة لبنزيما بعدما تعرض منزله للسرقة أثناء خوضه المباراة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسبانية، يوم الإثنين، علماً بأن عملية السرقة تمت أثناء عدم وجود أي شخص داخل المنزل.

ولم تُكشف بعد أي معلومات بخصوص اللصوص أو المسروقات، وتبقى القضية في مكاتب الشرطة في محيط سكن النجم الفرنسي الذي سيضطر للغياب عن الملاعب في الفترة المقبلة بسبب إصابته الأخيرة.