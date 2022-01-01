ميسي يعود إلى برشلونة ويلتقي بتشافي وقادة الفريق

وكالات / سما /

أثار ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان ضجة كبيرة بعودته إلى برشلونة، مستغلاً فترة التوقف في الدوريات الأوروبية بسبب الجولة الدولية في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ليونيل ميسي التقى بزملائه السابقين في برشلونة، على رأسهم المدرب تشافي هيرنانديز، وكان حاضراً أيضاً كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ميسي التقى مع تشافي وبوسكيتس وألبا في مطعم ياباني بمدينة برشلونة، ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل بخصوص الحوار الذي دار بينهم.

كما رفض النجم الأرجنتيني الإجابة على أسئلة الصحفيين الذين تجمهروا خارج المطعم، وأكثر سؤال طُرح عليه هو إن كان هناك إمكانية لعودته إلى النادي بعد انتقاله إلى باريس. واكتفى البرغوث بالتوقيع على قميص أحد المشجعين.

وأضاف التقرير أن وجود ميسي في برشلونة لا علاقة له بمسألة عودته إلى النادي، فهو مجرد لقاء ودي مع اصدقائه السابقين، مستغلاً الإجازة التي تحصل عليها من المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.