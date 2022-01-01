آخر تطورات المنخفض القطبي الذي يضرب فلسطين

غزة/ سما /

تتأثر البلاد غدا الأربعاء، بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الظهيرة سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة و درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر الثلاثاء.

وحول تأثير العاصفة على مناطق قطاع غزة، فإن الأمطار ستصل القطاع خلال ساعات مساء وليل الأربعاء على شكل أمطار غزيرة وأشواط من البرد نتيجة التبريد الكبير في طبقات الجو العليا ورياح نشطة وبرودة عالية.

أما يوم الخميس فيتراجع المنخفض وخاصة على مناطق شمال فلسطين، فيما يتركز الهطول بشكل أكبر على الجنوب بما في ذلك قطاع غزة.