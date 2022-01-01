الكشف عن 3 بنود مثيرة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية عن بعض البنود المثيرة في عقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن قرر العودة إلى ملعب أولد ترافورد في الصيف الماضي.

ورحل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف الماضي بسبب عدم رضاه عن طموح الفريق، وكان قريباً من الانتقال إلى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب جوارديولا، لكن ناديه السابق دخل على خط المفاوضات في اللحظات الاخيرة، ونجح في إقناعه بالعودة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالدو ضحى كثيراً على الصعيد المالي مقابل إتمام عودته لمانشستر يونايتد، فهو يتحصل الآن على 475 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما كان يجني مع يوفنتوس ما يقارب 900 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

لكن مقابل هذا التخفيض في راتبه الأسبوعي والسنوي، وضع رونالدو 3 بنود على شكل مكافآت، متوقف حصوله عليها بناءً على تحقق بعض الشروط خلال الموسم.

وأضاف التقرير أن البند الأول يتضمن حصوله على مليون جنيه إسترليني في حال فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومليون آخر في حال فوزه بالكرة الذهبية، ومليون ثالث إذا نجح في الظفر بجائزة أفضل لاعب في اوروبا المقدمة من اليويفا.