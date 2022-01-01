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برشلونة يقترب من حسم صفقة ألفارو موراتا

الثلاثاء 25 يناير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقترب من حسم صفقة ألفارو موراتا



وكالات / سما /

تلقى برشلونة أنباء سارّة فيما يتعلق بصفقة التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، وذلك قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وما زال تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا مصمماً على التوقيع مع مهاجم جديد لتعوض سيرجيو أجويرو الذي أعلن اعتزاله بسبب مشاكل في القلب، لاسيما بعد إصابة أنسو فاتي وإمكانية إقصاء عثمان ديمبيلي من الفريق.

وكان يوفنتوس يرفض فكرة التخلي عن موراتا في منتصف الموسم بسبب فشله بالتعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، حيث لا يملك المدرب ماسيميليانو أليجري بدائل في خط الهجوم، وازدادت الأمور تعقيداً بإصابة فيديريكو كييزا بقطع في الرباط الصليبي.

لكن الأمور تغيّرت بشكل كامل في الأيام القليلة الماضية، حيث أصبح يوفنتوس على مشارف التوقيع مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا. وهذا سيسمح لبرشلونة بفتح باب المفاوضات مجدداً بشأن موراتا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن يوفنتوس وافق على دفع 65 مليون يورو لفيورنيتنا مقابل الحصول على خدمات دوشان فلاهوفيتش الذي يقدم موسم ممتاز في الدوري الإيطالي.

وأضحت الصحيفة في تقريرها أنه في حال نجح يوفنتوس بحسم الصفقة، فإنه لن يمانع بفسخ إعارة موراتا المملوك لأتلتيكو مدريد، والسماح بانتقاله إلى برشلونة.

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