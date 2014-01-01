بنك فلسطين يعيد إطلاق قرض فلسطينية للأعمال بدون ضمانات لدعم سيدات الأعمال

رام الله / سما /

أعاد بنك فلسطين إطلاق "قرض فلسطينية للأعمال بدون ضمانات" لدعم وتمويل المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال تحت شعار "ضمانك هو مشروعك"، ولتلبية احتياجاتهن المالية والمصرفية الشاملة، وذلك من خلال الحصول على التمويل اللازم بدون أية ضمانات وبشروط بسيطة وميسرة.

ويهدف "قرض فلسطينية للأعمال بدون ضمانات" إلى تقديم حلول تمويلية لمشاريع السيدات بمبالغ إجمالية تصل حتى 20,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، حيث تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة المشروع كحد أقصى وبفترة سماح تصل إلى 3 أشهر، وبفترة سداد تصل إلى 36 شهراً، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات الاستشارية غير المصرفية، لا سيما ورشات التدريب التي يقدمها البنك للنساء لمساعدتهن في مجالي الإدارة المالية والموارد البشرية، وغيرها من البرامج لإدارة مشاريعهن بالطريقة المثلى.

وقال مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا "إننا سعداء بإعادة إطلاق هذا المنتج، الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز دور النساء وسيدات الأعمال في إطلاق مشاريعهن، إضافة إلى صقل مهاراتهن في إدارة مشاريعهن مالياً وتسويقياً، وتعريفهن بالمهارات الرقمية لمساندتهن في توسيع وتطوير مشاريعهن ومنتجاتهن".

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين وضمن استراتيجيته من خلال برنامج فلسطينية وبرامجه المصرفية الأخرى، يولي اهتماماً خاصاً بمختلف الشرائح المجتمعية، بما يشمل شريحة النساء، مؤكداً أن البنك سيواصل تعزيز قيمه وترسيخها تجاه هذه الفئة الهامة من مجتمعنا، مما يسهم في خلق التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الشمول المالي.

يشار إلى أن بنك فلسطين وعبر برنامج "فلسطينية" الذي أطلقه البنك في العام 2014، يقدم العديد من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، بالإضافة لتشبيكهن بالفرص والتدريبات والمرشدات والمرشدين مما يسهم في رفع وعي وقدرات السيدات بشكل عام وصاحبات الأعمال بشكل خاص لإدارة شؤونهن المالية واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير أعمالهن. هذا إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتي تتمثل بالإنترنت البنكي وتطبيق بنكي، بما يتيح لهن استخدام سهل ومرن وآمن، لتنفيذ معاملاتهن البنكية والمالية، من أماكن تواجدهن دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.

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