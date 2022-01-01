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الصحة : 4 وفيات و894 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

الثلاثاء 25 يناير 2022 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 4 وفيات و894 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل أربع حالات وفاة و894 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 105 حالات، بعد اجراء 2295 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 195328 إصابة، والحالات النشطة 4306 حالة، والمتعافين 189278 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1744 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 77 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 574746 شخصاً.

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