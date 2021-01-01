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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 25 يناير 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله/ سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

 وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت احرنوت":

سلاح البحرية لبّى عام 2014 وقف مناقصة دولية لشراء غواصات وسفن حربية وشرائها من شركة المانية  

نتنياهو ينفي ان يكون قد وافق على "تسجيل العار" باتفاقه مع المستشار القانوني للحكومة، ووقف المفاوضات لحين تعيين مستشار جديد  

نتنياهو يعلن انه باقٍ رئيسا لليكود  

قلق اسرائيلي من طيران سلاح الجو الروسي وطائرات روسية في اجواء الجولان  

اصابة طفل فلسطيني بجروح في حوارة بعد رشق الحجارة من قبل المستوطنين وتخريب محلات تجارية  

"هآرتس":  

استغلال العمال من الضفة.. عشرات آلاف الفلسطينيين يدفعون شهريا 2500 شيقل مقابل تصريح عمل وحكومة اسرائيل على علم بالأمر.. العام 2021 دفع مليار شيقل لسماسرة التصاريح  

مندبلات يبلغ نتنياهو انه لن يبحث الصفقة وعليه الانتظار حتى يتم تعيين مستشار جديد  

مستوطنون يرشقون الحجارة على السيارات والمحلات التجارية في حوارة احتفالا بإطلاق سراح مستوطن من السجن  

زرع كلية خنزير في شخص والعملية تكللت بالنجاح  

اسرائيل ستبدأ بعد يهود العالم وستعرف من هو يهودي  

"معاريف":  

على وشك الانفجار بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة  

اسرائيل تنحدر إلى الأسفل في مؤشر الفساد العالمي  

على الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار حول اخلاء مستوطنة "حومش"  

التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية.. وحلف الناتو يرسل سفنا وطائرات  

#الصحف الإسرائيلية

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