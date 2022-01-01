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الاحتلال يعتقل محررين من الجهاد الإسلامي في جنين

الثلاثاء 25 يناير 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء ، محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر الجريح إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر (26 عاماً)، من بلدة يعبد في جنين، وأمضى في سجون الاحتلال سنتين ونصف على فترتين، ومصاب بعجز 70٪ بسبب إصابته برصاص الاحتلال قبل شهر.

كما اعتقلت المحرر جهاد بسام الشلبي، (28 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية بجنين، وأمضى ما يقارب العام في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات بحق الأسرى والمحررين والكوادر في الضفة المحتلة.

#الاحتلال

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