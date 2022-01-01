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الصحة الاسرائيلية توصي بجرعة تطعيم رابعة لجميع السكان

الثلاثاء 25 يناير 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية توصي بجرعة تطعيم رابعة لجميع السكان



القدس المحتلة / سما /

 أوصى فريق الطب الوبائي واللجنة الاستشارية بوزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم (الثلاثاء) بالسماح بجرعة رابعة لجميع السكان البالغين في إسرائيل .

وسيكون بإمكان من تزيد أعمارهم عن 18 عاما تلقي الجرعة الرابعة بعد مرور خمسة أشهر عن معافاتهم من الإصابة بالفيروس أو تلقي الجرعة الثالثة. وتخرج التوصية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش.

وأشار البيان إلى أن القرار بهذه التوصية جاء إثر النتائج الإجابية التي تدل على حماية أعلى بثلاث إلى خمس مرات من الإصابة بمرض خطير من جراء الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الرابعة، وحماية أعلى بمرتين من الإصابة بالعدوى، قياسا بمن تلقوا الجرعة الثالثة فقط.

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