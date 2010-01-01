الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات الطرق والمياه والمجاري خلال العام 2021

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افاد الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع أسعار تكاليف البناء وشبكات الطرق والمياه والمجاري خلال العام 2021.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية:

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً حاداً نسبته 6.05% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية 112.40 خلال العام 2021 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 7.95%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 38.95%، وأسعار منتجات البلاستيك والأدوات الصحية بنسبة 13.33%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 12.74%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.08% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً حاداً نسبته 5.88% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 111.92 خلال العام 2021 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 7.49%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 38.95%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 13.25%، وأسعار منتجات البلاستيك والأدوات الصحية بنسبة 12.43%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 4.08% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً حاداً نسبته 9.13% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 112.81 خلال العام 2021 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً حاداً نسبته 11.91%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة 38.94%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 24.50%، كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.23% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 108.90 خلال العام 2021 (شهر الأساس كانون أول 2008 = 100).

ارتفاع حاد في المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات المياه

سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً حاداً نسبته 6.45% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 121.76 خلال العام 2021 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.21%، إذ ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 42.59%، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً حاداً نسبته 4.20%، إذ ارتفعت أسعار مواسير بلاستيك وحديد بنسبة 8.01% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف انشاء شبكات المجاري

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته .470% خلال العام 2021 مقارنة مع العام السابق، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المجاري 110.06 خلال العام 2021 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر كانون أول/12/2021

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.28% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 115.69 مقارنة بـ 116.02 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.26% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 115.10 مقارنة بـ 115.40 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.32%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.12%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 116.95 مقارنة بـ 117.42 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.68%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 110.96 مقارنة بـ 110.93 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.23%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.06%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره %0.25، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره %0.03 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 125.66 مقارنة بـ 125.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.71%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 120.26 مقارنة بـ 121.12 خلال الشهر السابق، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.18%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 128.11 مقارنة بـ 127.89 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 111.51 مقارنة بـ 111.33 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).