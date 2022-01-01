رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد مواطن في مخيم قلنديا جراء الغاز الخانق واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في حوارة والأغوار واقتحام الحرم الإبراهيمي واصابات بالرصاص واخطارات بدهم 4 منازل.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبرا عن الأسير أبو حميد الذي تحول إلى هيكل عظمي وفقد القدرة على استخدام أطرافه، ومصادقة مجلس الوزراء على حزمة مشاريع تنموية وتطويرية في محافظة طوباس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

- شهيد في قلنديا جراء الغاز الخانق

-5 وفيات و3620 اصابة جديدة بكورونا ومراكز الفحص تعمل طوال الأسبوع

- اعتداءات في حوارة والأغوار واقتحام الحرم الإبراهيمي واصابات بالرصاص واخطارات بدهم 4 منازل

- الشروع قريبا بإنشاء مجمع استيطاني في باب الخليل

- الأسير أبو حميد يتحول إلى هيكل عظمي ويفقد القدرة على استخدام أطرافه

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة مشاريع تنموية وتطويرية في محافظة طوباس

الحياة الجديدة:

- شهيد في مخيم قلنديا وحوارة تتصدى للمستوطنين وقوات الاحتلال تقتحم الحرم الابراهيمي وتخطر بهدم أربعة منازل في روجيب

- شقيق الأسير أبو حميد: ناصر تحول إلى هيكل عظمي

-5 وفيات و3620 اصابة بكورونا والشخرة يؤكد خطورة الحالة الوبائية

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس

- مؤسسة ياسر عرفات: أزلنا كل الرسومات التي لم تلقَ تفهما من الرأي العام

الأيام:

- شهيد وعشرات الإصابات في مخيم قلنديا ومستوطنون يشنون اعتداء واسعا على بلدة حوارة

- نادي الأسير: ناصر أبو حميد فقد القدرة على النطق أو استخدام أطرافه

- الوباء: 5 وفيات ورصد 3620 اصابة، الصحة تحذر: الوضع الوبائي بات خطيرا جدا

- الاحتلال يغلق سجن عوفر بعد تفشي كورونا بين الأسرى

- مجلس الوزراء يصادق على حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في محافظة طوباس والأغوار

- وفدان مصريان يصلان إلى القطاع لمتابعة تثبيت التهدئة ومشاريع الإعمار